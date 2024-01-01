Лондон, 1 января, 2024, 19:13 — ИА Регнум. В Великобритании рассматривают возможность продлить конфликт на Украине как минимум до 2025 года, чтобы перезапустить свою оборонную промышленность, пишет газета The Times, ссылаясь на источник в британском правительстве.

Иван Шилов ИА Регнум

В материале отмечается, что за это время европейские страны намерены увеличить свои производственные мощности в оборонной сфере для того, чтобы судьба конфликта на Украине не зависела от итогов президентских выборов в США.

По данным источника издания, британское правительство ведёт переговоры Германией и другими странами по вопросу поставок оружия Украине.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 1 января заявил, что Россия хочет завершить украинский конфликт как можно быстрее, но на своих условиях.

Российский лидер констатировал, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции находится в руках Вооружённых сил РФ. В целом спецоперация РФ на Украине проходит удовлетворительно, добавил Путин, указав, что ситуация в зоне проведения СВО меняется, противник сдувается.