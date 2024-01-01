Вашингтон, 1 января, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Потери ВСУ составляют около 500 тысяч военнослужащих. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своём YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Иван Шилов ИА Регнум

«Внезапно после летнего контрнаступления ВСУ просят дополнительно полмиллиона солдат. Это говорит о том, что потери, вероятно, уже близки к этой цифре и, может быть, даже выше», — сказал Дэвис.

По его словам, Запад старается умалчивать реальные потери ВСУ и предпочитает держать это в секрете или даже говорить о якобы удивительно низких цифрах.

Он добавил, что ВСУ не могут провести новую наступательную операцию из-за нехватки всего, что только можно вообразить.

Как сообщало ИА Регнум, на расширенном заседании Минобороны России 19 декабря глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что с начала проведения специальной военной операции Киев потерял в ходе боевых действий более 383 тыс. бойцов. Также ВСУ лишились 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолётов, 259 вертолётов и 8,5 тыс. артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

При этом Шойгу отметил, что в ходе так называемого контрнаступления, начатого 4 июня, ВСУ потеряли порядка 159 тыс. военных.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии отметил, что Киев несёт тяжёлые потери, его резервы в значительной степени растрачены из-за попыток явить Западу результаты контрнаступления.