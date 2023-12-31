Москва, 31 декабря, 2023, 17:28 — ИА Регнум. России предстоит двигаться вперёд и созидать будущее. Об этом президент Владимир Путин заявил в новогоднем обращении к народу.

Кадр из видео Владимир Путин

«Дорогие друзья, мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее», ― сказал российский лидер.

Он напомнил, что в уходящем году россияне напряженно трудились, гордились общими достижениями, радовались успехам и твёрдо отстаивали национальные интересы, свободу, безопасность и ценности, которые остаются для страны нерушимой опорой.

«И главное, что нас объединяло и объединяет, ― это судьба Отечества. Мы остро, отчётливо осознаём, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом», ― добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 12 сентября заявил, что Россия не только имеет надёжное, хорошее будущее, но оно обеспечено усилиями всего многонационального народа страны.

Глава государства подчеркнул, что построить будущее можно только своими руками, несмотря на то, что жизнь постоянно вносит свои коррективы. Он подчеркнул, что страны должны стремиться к тому, чтобы в мире сформировалась такая беспрепятственная среда. Путин заявил, что Москва видит разнообразный неограниченный мир фундаментом всеобщего развития.