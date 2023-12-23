Париж, 23 декабря, 2023, 09:57 — ИА Регнум. На востоке Франции сотрудники полиции задержали пять человек, которые подозреваются в подготовке теракта. Об этом пишет газета L’Est Républicain со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT).

ТАСС/EPA/MARTIAL TREZZINI

Отмечается, что задержанные помещены под стражу. Их подозревают в «создании преступной террористической группы с целью подготовки одного или нескольких преступлений».

По данным издания, задержания проходили одновременно в трёх коммунах департамента Мерт и Мозель.

Расследование проводит национальная антитеррористическая прокуратура.

Ранее ИА Регнум сообщало, что молодого француза, задержанного с ножом возле лицея в столичном регионе Франции, суд приговорил к шести месяцам тюремного заключения. Мужчина 24 лет был задержан вечером 13 октября недалеко от лицея «Кондорсе» в коммуне Лиме в департаменте Ивлин. Сотрудник полиции предположил, что мужчина преследует учащихся лицея.

Мужчину задержали на фоне убийства на севере Франции, где в тот же день, 13 октября, неизвестный с холодным оружием атаковал лицей «Гамбетт», убив учителя и ранив несколько человек. Нападавшему около 20 лет, он является бывшим учеником школы, его задержали.