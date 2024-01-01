Находка, Приморский край, 1 января, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Волна цунами в городе Находке Приморского края прошла почти незамеченной. Об этом 1 января сообщила пресс-служба городской администрации.

Aleksander Lyskin/Global Look Press

«По сообщению управления ГО и ЧС администрации Находки, цунами прошло практически незаметно», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами. Согласно сообщению МЧС, максимальная высота волны должна составить около 1,2 метра.

В Японии 1 января была объявлена угроза цунами после мощных толчков магнитудой 5,6 и 7,4 на западе страны. Два мощных толчка произошли в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Власти страны объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб.