Екатеринбург, 1 января, 2024, 11:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге женщина выбросила породистого щенка на мусорку, пишет портал Е1.

Carlos LujÃ¡N/Global Look Press

Отмечается, что инцидент произошел в жилом комплексе «Мир, труд, май». Местная жительница услышала писк в контейнере для мусора и позвала на помощь сотрудника коммунальных служб. Мужчина помог вытащить животное.

Позже выяснилось, что жительница Екатеринбурга сама засунула щенка в мусорный пакет и опустила его в контейнер. По её словам, животное лежало без сердцебиения на протяжении более получаса после рождения.

«Я действительно, не смогла прощупать пульс, пытались откачать», — сказала она.

Щенка передали волонтерам, которые заметили у животного проблемы со здоровьем — оно не могло самостоятельно есть из-за двусторонней заячьей губы. Кроме того, у щенка аномалия развития суставов задних ног, но при должном уходе питомец справится с проблемой.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года в Подольске Московской области спасли собаку, которая застряла между трубами в канализационном люке. 12-летняя такса упала в люк во время прогулки с хозяйкой. Администрация города организовала спасательную операцию, в ходе которой специалисты при помощи тяжёлой техники смогли отодвинуть бетонные блоки, которые заблокировали питомца. Собаку удалось освободить спустя несколько часов. Животное не пострадало.