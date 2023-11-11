В подмосковном Подольске спасли таксу, застрявшую в канализационном люке
Красногорск, 11 ноября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. В городе Подольске спасли собаку, которая застряла между трубами в канализационном люке. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба администрации города Подольска на своей странице в социальной сети.
Отмечается, что 12-летняя такса по кличке Савва упала в канализационный люк случайно во время прогулки со своей хозяйкой. Администрация организовала спасательную операцию, в ходе которой специалисты при помощи тяжёлой техники смогли отодвинуть бетонные блоки, которые заблокировали питомца. Собаку удалось освободить спустя несколько часов. Животное не пострадало.
Как передавало ИА Регнум, на Сахалине в лесу спасали северного оленя, который запутался рогами в старых проводах. Как рассказал собеседник агентства из лесного и охотничьего хозяйства региона, краснокнижного северного оленя, запутавшегося рогами в старых проводах, случайно нашёл отдыхающий. Гражданин сообщил об олене в ЕДДСМ, а затем эту информацию передали в Охинское лесничество. Общественные инспекторы рыбинспекции стреножили оленя, после чего участковый лесничий Охинского лесничества Алексей Петренко помог животному освободиться от проводов. Олень так сильно запутался, что провода пришлось удалять специальным инструментом.