Красногорск, 11 ноября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. В городе Подольске спасли собаку, которая застряла между трубами в канализационном люке. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба администрации города Подольска на своей странице в социальной сети.

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Отмечается, что 12-летняя такса по кличке Савва упала в канализационный люк случайно во время прогулки со своей хозяйкой. Администрация организовала спасательную операцию, в ходе которой специалисты при помощи тяжёлой техники смогли отодвинуть бетонные блоки, которые заблокировали питомца. Собаку удалось освободить спустя несколько часов. Животное не пострадало.

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Как передавало ИА Регнум, на Сахалине в лесу спасали северного оленя, который запутался рогами в старых проводах. Как рассказал собеседник агентства из лесного и охотничьего хозяйства региона, краснокнижного северного оленя, запутавшегося рогами в старых проводах, случайно нашёл отдыхающий. Гражданин сообщил об олене в ЕДДСМ, а затем эту информацию передали в Охинское лесничество. Общественные инспекторы рыбинспекции стреножили оленя, после чего участковый лесничий Охинского лесничества Алексей Петренко помог животному освободиться от проводов. Олень так сильно запутался, что провода пришлось удалять специальным инструментом.