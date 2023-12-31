Москва, 31 декабря, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Российская шахматистка Валентина Гунина заявила, что игра в шахматы позволяет ей забыть про болезнь. Об этом спортсменка рассказала 30 декабря на пресс-конференции после победы на чемпионате мира по блицу в Самарканде. Трансляцию вела пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

РИА Новости/Максим Богодвид Валентина Гунина

«Когда меня сажают за шахматную доску и говорят тренироваться или играть, мне становится намного легче, потому что я не думаю о своей болезни и о том, как это тяжело», — сказала она.

Гунина добавила, что гордится собой, и ей приходится действительно тяжело. Шахматистка также сообщила, что долго не играла, так как нужно было лечиться. Она довольна тем, что смогла завершить год таким триумфом.

Это вторая победа Гуниной на чемпионате мира по блицу, до того она завоевала титул чемпионки в 2012 году. Спортсменка страдает от болезни суставов.

Как сообщало ИА Регнум, украинская шахматистка Анна Музычук на турнире в Самарканде отказалась пожать руку Гуниной после партии с ней. Россиянка в той игре победила.