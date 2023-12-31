Китай, 31 декабря, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Количество погибших из-за землетрясения, которое произошло в декабре в провинции Ганьсу в Китае, возросло до 151, сообщило 31 декабря Синьхуа.

Zhang Ling/XinHua/Global Look Press

При этом увеличилось число погибших в провинции Цинхай (выросло до 34), количество погибших в Ганьсу осталось прежним (117 человек).

Согласно предыдущей информации, погибших было 148.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 6,2 в уезде Линься-Хуэйского автономного округа произошло вечером 24 декабря — в 18:59 мск.

Президент РФ Владимир Путин выразил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с гибелью людей на северо-западе Китая из-за землетрясения.