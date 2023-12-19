Москва, 19 декабря, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей при землетрясении на северо-западе Китая. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — сказано в тексте телеграммы.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в ночь на 19 декабря в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу, а также в провинции Цинхай.

На данный момент известно о 118 погибших, 105 из которых погибли в провинции Ганьсу и ещё 13 в провинции Цинхай. Ранения получили не менее 182 человека. Уточнялось, что в провинции Цинхай спасатели не могут выйти на связь с 20 людьми.

Сообщалось, что объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры получили различные повреждения.

Минфин Китая, а также министерство по управлению чрезвычайными ситуациями выделили 200 миллионов юаней (около 2,5 млрд рублей) для преодоления последствий землетрясения.

Кроме того, местные власти ввели режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. Для устранения последствий стихийного бедствия были задействованы 1440 пожарных и спасателей МЧС.