Севастополь, 30 декабря, 2023, 20:17 — ИА Регнум. В Херсонесе Таврическом установили накупольный крест на Свято-Владимирский собор. Чин освящения в Севастополе провёл митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Об этом сообщил телеканал «Вести Севастополь».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Он отметил знаменательность произошедшего события, обратив внимание на место, на котором стоит собор. 1035 лет назад (в 988 году. — Прим. ред.) там принял крещение князь Владимир, позднее крестивший Киевскую Русь.

«Мы водружаем крест Христов над храмом, построенным в месте, где князь Владимир — креститель Руси — сам принял крещение. Мы проходим этот особенный, не законченный ещё, а всего лишь этап возрождения этого великого места», — отметил крымский архиерей.

Крест установили на собор в 2001 году. Но под воздействием солёного морского воздуха он пришёл в аварийное состояние, 20 декабря этого года его демонтировали.

Другой крест с применением новых технологий, учитывающих агрессивную среду, изготовили в Москве. Он является точной копией креста, стоявшего на куполе собора до революции 1917 года.

Как передавало 11 октября ИА Регнум, решением Священного синода Русской православной церкви митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии.

В мае 2018 года владыка Тихон стал епископом Псковским и Порховским, а также главой Псковской митрополии. Тогда же патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвёл его в сан митрополита. До этого с 1995 по 2018 год он был наместником Сретенского монастыря в Москве.

Митрополит Тихон 7 декабря рассказал, что пишет книгу о святителе Луке Крымском и Сталине. Он добавил, что давно начал писать книгу о двух параллельных, не пересекающихся героях — святителе Луке Крымском (Войно-Ясенецком) и Иосифе Сталине. Название книги автор уже придумал, надо только сесть и записать её, сказал он.