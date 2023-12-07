Симферополь, 7 декабря, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Художественную книгу о святителе Луке (Войно-Ясенецком), архиепископе Симферопольском и Крымском, а также об Иосифе Сталине планирует выпустить митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Об этом он рассказал в ходе телемоста ТАСС Москва — Симферополь. Мероприятие было посвящено выходу книги митрополита под названием «Гибель империи. Российский урок».

Дмитрий Макеев/РИА Новости Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон

Митрополит уточнил, что давно начал писать книгу о двух параллельных, не пересекающихся героях — святителе Луке и Сталине. Название книги автор уже придумал, надо только сесть и записать её, сказал Тихон.

«Называется она «Мракобес, Коба и его крестник». «Мракобес» — это была в разработке НКВД, ГПУ кличка святителя Луки. Коба — понятно кто, а его крестник — это один из героев, который связывает Мракобеса и Кобу», — сказал священнослужитель.

По словам митрополита, он обязательно напишет эту книгу, если Бог даст. Материал будет «немного футуристическим», с элементами авторского вымысла. Ранее митрополит рассказал о книге священнослужителям в Псково-Печерском монастыре. Братьям она очень понравилась, добавил Тихон.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2018 года Тихон был назначен епископом Псковским и Порховским, а также главой Псковской митрополии, тогда же патриарх Московский и Всея Руси Кирилл возвёл его в сан митрополита. В октябре 2023 года решением Синода Русской православной церкви его назначили главой Крымской митрополии.