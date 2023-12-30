Киев, 30 декабря, 2023, 15:17 — ИА Регнум. На Украине перестали выпускать за рубеж мужчин выездных категорий. При этом на пограничных пунктах в сторону Польши заметили представителей территориальных центров комплектования (военкоматов). Об этом написало местное издание «Страна. ua» со ссылкой на сообщения очевидцев.

Сергей Корсун ИА Регнум

«С 20:00 у всех мужчин (многодетные, волонтёры, инвалиды) требуют справку по военкомату. Приблизительно в каждом автобусе или автомобиле есть мужчины, поэтому и очереди», — рассказала одна из женщин.

Уточняется, что выезд мужчинам разрешают только «с позволения» военкоматов, хотя таким категориям, как инвалиды или многодетные, достаточно иметь соответствующие документы, а не справки из военного комиссариата. Выпускать перестали водителей с системой «Шлях», а также инвалидов II и III групп.

«Говорят, что граница в сторону Польши стоит, потому что не позволяют уехать определённым категориям мужчин», — пояснил другой пользователь.

Также очевидцы сообщили, что с вечера 29 декабря на границе резко замедлились очереди для пассажирских автобусов на пропускном пункте Рава-Русская.

Как сообщало 30 декабря ИА Регнум, желающим погулять в новогоднюю ночь украинцам пригрозили отправкой в военкоматы. Заместитель начальника департамента превентивной деятельности украинской нацполиции Украины Анатолий Серединский указал, что нарушителей комендантского часа направят в отделы полиции, откуда — в военкоматы.

Всеобщая мобилизация на Украине началась 25 февраля 2022 года, днём ранее власти ввели военное положение. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд из страны.

В декабре 2023 года появилась информация о намерении мобилизовать в ВСУ ещё порядка 450-500 тыс. человек. При этом 26 декабря главнокомандующий войсками Валерий Залужный опроверг слова лидера киевского режима Владимира Зеленского о планируемом количестве мобилизуемых.

По его словам, военное командование продолжает защищать государство, и, соответственно, формирует свои запросы на боеприпасы и на человеческий ресурс. При том он подтвердил потребность армии в личном составе.

В тот же день секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко призвал граждан страны готовиться к худшему после появления новостей о планируемой новой волне мобилизации.

Он считает, что новый план призвать дополнительные почти полмиллиона украинцев стали для общества холодным душем. По его словам, надо планировать на годы вперёд, так как конфликт с военной точки зрения может затянуться надолго.