Москва, 30 декабря, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал 30 декабря в Telegram-канале шуточный прогноз на 2024 год, в котором Дональд Трамп станет президентом США.

Известия/Эдуард Корниенко Дмитрий Медведев

«Итак, новый 2024 год принесёт нам много интересного. Ждём с нетерпением», — говорится в сообщении.

Шуточный прогноз состоит из семи пунктов. В нём фигурирует объявление в международный розыск президента США Джо Байдена, захват власти в Японии Годзиллой и оживление мумий инопланетян на военных базах США.

Зампред также спрогнозировал на 2024 год национализацию военно-промышленного комплекса стран Евросоюза, США и Канады для последующего пожертвования Киеву оборонного производства и выделение Украине кредита в размере ВВП США ($25,5 трлн). Помимо этого, по прогнозу Медведева, произойдёт роспуск обычных полицейских формирований во всех европейских странах с передачей их функций немецким и укробандеровским полициям.

Медведев также напомнил, что год назад он внёс свой вклад в самые абсурдные прогнозы на будущее. Так, почти всё абсурдное сбылось. В частности, он обратил внимание на то, что американский миллиардер Илон Маск стал президентом США если не по должности, так по влиянию.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Медведев напророчил гражданскую войну в США и отделение Техаса и Калифорнии. «Футуристический» прогноз содержал десять пунктов. В частности, он называл возможным в 2023 году гражданскую войну в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства и создание союзного государства Техаса и Мексики. Медведев также допускал крах Бреттон-Вудской финансовой системы, включая МВФ и Всемирный банк.