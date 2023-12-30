Диярбакыр, Турция, 30 декабря, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту на юго-востоке Турции. Об этом стало известно 30 декабря.

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«Самолёт вылетел из аэропорта Ататюрк и выехал за пределы взлётно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту Диярбакыра. Были направлены группы помощи», — передал телеканал Habertürk.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря у самолёта АН-26Б компании «ИрАэро», перевозившего почтовый груз, во время посадки в аэропорту Иркутска сложилась стойка шасси. Рейс следовал из посёлка Мама с грузом «Почты России», на борту находились пять членов экипажа, никто не пострадал. Сейчас самолёт отбуксировали, причины ЧП предстоит выяснить.