Иркутск, 3 декабря, 2023, 17:54 — ИА Регнум. У самолёта АН-26Б компании «ИрАэро», перевозившего почтовый груз, во время посадки в аэропорту Иркутска сложилась стойка шасси. Об этом 3 декабря рассказал представитель авиакомпании.

РИА Новости / Николай Рютин

«В воскресенье при посадке в аэропорту Иркутска у грузового борта АН-26Б сложилась передняя стойка шасси», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Представитель авиакомпании уточнил, что самолёт следовал из посёлка Мама с грузом «Почты России». На его борту находились пять членов экипажа, никто из которых не пострадал.

«Самолет совершил посадку в пределах взлетно-посадочной полосы», — отметил он, уточнив, что инцидент произошёл в 16:26 (11:26 мск).

Сейчас самолёт отбуксировали, причины ЧП предстоит выяснить.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 декабря самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Хабаровска в Екатеринбург, вынужденно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво. Воздушное судно произвело посадку для дозаправки из-за сильного встречного ветра по маршруту.

Самолёт Airbus A321, летевший 2 декабря из Санкт-Петербурга, экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево. Перед этим сообщалось о подготовке воздушного судна к аварийной посадке из-за отказа левого двигателя.