Вашингтон, 30 декабря, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Жители планеты поделились своими ощущениями по поводу экономических изменений в 2024 году. Как показал глобальный опрос респондентов в 40 странах мира «Конец года» международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International, экономические надежды растут в мире на Юге и Востоке, а жители Запада, наоборот, становятся всё более пессимистичны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, согласно исследованию, среди оптимистично настроенных в отношении экономических изменений стран нет ни одного европейского государства за исключением Албании и Косово. При этом Германия возглавила список стран, находящихся в отрицательной зоне показателей индекса экономической надежды.

Россияне относительно экономических перспектив также настроены достаточно пессимистично. Двое из пяти (39%) россиян ожидают, что в новом году их ждут экономические трудности, на улучшения в экономике надеются 12% респондентов.

«Позитивно в отношении экономических изменений настроены 26% респондентов во всём мире. 39% считают, что в следующем году экономических трудностей будет больше. Ещё 29% опрошенных полагают, что с экономической точки зрения новый год будет таким же, как и предыдущий», ― говорится в анализе.

Эксперты отметили, что экономический негативизм в мире преобладает, как и в предыдущие годы. При этом в наибольшей степени пессимизм сгущается на Западе.

Как сообщало ИА Регнум, в июне исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что большинство стран мира, включая западные, находятся в критическом состоянии из-за высокого уровня госдолга.

По его словам, основная проблема в сложившейся ситуации кроется в том, что кредитно-денежная политика велась безответственно, а в экономику просто накачивались деньги с целью оживить её.

Эксперт подчеркнул, что западные страны не могут справиться с ситуацией, так как их политики занимаются популизмом. Поэтому Европа будет постепенно превращаться в регион среднего уровня жизни.

Профессор департамента мировой экономики, факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Алексей Портанский отметил, что если раньше в Европе каждое следующее поколение жило лучше предыдущего, то теперь там всё наоборот.

Оценивая пессимистичное состояние западных экономик, директор центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Александр Чулок в беседе с корреспондентом ИА Регнум указал, что в мире падает доверие к западным валютам и политической системе, а это, в свою очередь, приводит к проблемам на финансовых рынках.