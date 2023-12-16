Вашингтон, 16 декабря, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Переход ВСУ к оборонительной тактике не поможет им выстоять против российской армии, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер 14 декабря на YouTube-канале Garland Nixon.

«Почему вы думаете, что после отступления на оборонительные позиции, построенные за последние пару месяцев, ВСУ смогут их удержать? Всё кончено, у них кончились боеприпасы», — сказал он.

Риттер напомнил о больших потерях украинской армии в котлах, устроенных российскими войсками. Он также указал на то, что на оборонительных позициях ещё нужно закрепиться, но Россия не собирается предоставлять Украине такую возможность и будет наносить мощные удары по позициям ВСУ.

Бывший разведчик уверен, что украинские подразделения не смогут удержать оборонительные линии, которые возводят.

Командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев 14 декабря сообщил, что украинская армия начала возводить оборонительные укрепления в Черниговской области на границе Россией и Белоруссией. Для этого в том числе стали устанавливать железобетонные заграждения «зубы дракона».

О переходе ВСУ к оборонительной тактике 1 декабря объявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он рассказал, что их возведут на главных направлениях, к которым отнёс границу с Россией и Белоруссией, а также авдеевское, марьинское и купянско-лиманское направления. Украинский лидер заявил, что действия по укреплению обороны станут приоритетными для украинской армии.