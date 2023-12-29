Киев, 30 декабря, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужный уволил свою внештатную советнику Аллу Мартынюк, заявившую накануне о неизбежности смерти для украинских военнослужащих. Об этом главком сообщил в своём Telegram-канале в пятницу, 29 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Информацию, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах», — заявил Залужный, подчеркнув, что внештатные советники не имеют полномочий публично высказываться от его имени.

Ранее помощница Валерия Залужного Алла Мартынюк в эфире YouTube-канала ISLND TV призвала родителей сограждан призывного возраста и военнообязанных не беспокоиться о том, что их дети идут на фронт, так как, по её словам, смерть на поле боя является достойной.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании оборонного ведомства заявил, что Вооружённые силы Украины с начала специальной военной операции потеряли более 383 тысяч человек. Также украинская армия лишилась 14 тысяч танков, БМП и бронетранспортёров, а также 553 самолётов и 259 вертолётов.