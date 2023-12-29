Киев, 29 декабря, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Помощница главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного Алла Мартынюк 29 декабря призвала сограждан вступать в ВСУ лозунгом «всё равно все умрём».

Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Такой фразой она выразила мнение, что считает достойной смерть на поле боя, поэтому призывает украинцев рисковать.

«Всё равно мы все умрём, мы все не вечные. Но даже если так произойдёт, уйти из жизни достойно — намного лучше, чем идти по улице, и на тебя кирпич упадет», — написала Мартынюк в социальной сети.

Как сообщало ИА Регнум, на расширенном заседании Минобороны России 19 декабря глава ведомства Сергей Шойгу озвучил потери Украины с начала проведения специальной военной операции. По его данным, Киев потерял в ходе боевых действий более 383 тыс. бойцов. Также ВСУ лишились 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолётов, 259 вертолётов и 8,5 тыс. артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.