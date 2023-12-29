Сочи, Краснодарский край, 29 декабря, 2023, 18:04 — ИА Регнум. В сочинском изоляторе временного содержания (ИВС) 22 обвиняемых и подозреваемых устроили бунт, не желая отправляться в Армавир в преддверии новогодних праздников. Для отправки в следственный изолятор (СИЗО) готовили 47 человек. Об инциденте сообщил Telegram-канал «112».

Петр Ковалев/ТАСС

Сначала они пожаловались на плохое самочувствие, отказавшись выходить из камер. После этого они начали шуметь и стучать по окнам раздачи еды, когда их попытались принудительно вывести. В результате акции протеста они сломали несколько окон, а четыре человека порезали себя заточками.

В результате волнения всё-таки удалось прекратить и отправить 11 бунтарей в армавирский СИЗО. Оставшихся 11 человек отправят спецэтапом в субботу.

Как сообщил «Ъ», прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту случившегося в сочинском ИВС. При этом в краевом главке МВД не смогли прокомментировать эту информацию.

Как сообщало в марте 2023 года ИА Регнум, в Сети распространилась информация о якобы произошедшем бунте в колонии № 29 в Перми, где «осуждённые крушили, ломали мебель». Указывалось, что для подавления беспорядков задействовали спецназ.

После этого в пермском краевом управлении ФСИН заявили, что сообщения о бунте заключённых в исправительной колонии №29 не соответствуют действительности.