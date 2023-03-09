Пермь, 9 марта, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Сообщения, которые появились в соцсетях о том, что в исправительной колонии №29 в Перми заключённые устроили бунт, не соответствует действительности. Об этом 9 марта заявили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

«Информация про бунт не соответствует действительности. Такого инцидента не было. Колония работает в штатном режиме», ― уточнили в пенитенциарном ведомстве.

Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов распространили информацию о якобы произошедшем бунте в колонии № 29, где «осуждённые крушили, ломали мебель». Также указывалось, что для подавления беспорядков задействовали спецназ.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года массовые беспорядки произошли в исправительной колонии № 1 во Владикавказе. Заключенные из солидарности с двумя помещёнными в штрафной изолятор осуждёнными устроили погром, в котором приняли участие, по информации СМИ, около 200 человек. Они вывели из строя видеокамеры, ломали ограждения в жилой зоне и мебель.

Беспорядки удалось урегулировать, никто не пострадал.