Чита, 29 декабря, 2023, 09:46 — ИА Регнум. В Чите пропали две 13-летние школьницы. Об этом 29 декабря сообщили в управлении МВД по Забайкальскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации правоохранителей, дети ушли из дома на улице Назара Губина около 17:00 по местному времени (11:00 мск).

«Об этом их родители заявили только после полуночи», ― сообщили ТАСС в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам. Девочек искали всю ночь, однако установить их местонахождения пока не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря в Краснодарском крае пропала 15-летняя ученица девятого класса. Девочка ушла из дома в станице Новобейсугской и не вернулась. По словам её матери, кто-то опубликовал в соцсетях интимные снимки школьницы, та сильно переживала и даже говорила о суициде.

8 декабря полиция вела поиски 11-летнего мальчика, который днём ранее не вернулся домой после школы в городе Канске Красноярского края. Вечером мать школьника обратилась к правоохранителям. Найти ребёнка не удалось.

В Волгограде двое детей днём ушли из дома, потому что не хотели жить с отчимом. Как сообщил источник ИА Регнум, 10-летняя девочка и её четырёхлетний брат покинули свой дом на Электростальской улице днём 26 ноября. Семья стоит на учёте в отделении по делам несовершеннолетних и считается неблагополучной.