ВС РФ перерезали снабжение артёмовско-соледарской группировки боевиков ВСУ
Отряды российских добровольцев перерезали снабжение ВСУ под Артемовским
Москва, 5 декабря, 2023, 00:34 — ИА Регнум. Добровольцы ВС РФ перерезали основной путь снабжения киевских боевиков на артёмовско-соледарском направлении фронта. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.
По словам бойца, четыре штурмовые группы работают на этой трассе в районе Артёмовского. Это оставалась последняя дорога, по которой шло снабжение из Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовской группировки противника.
«Те украинские войска, которые были в Артёмовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем», — добавил Алексей Селиванов.
На этом участке задействованы бригады добровольцев: «Север», «Восток-V», «Невский» и отряд «Енисей».
Как сообщало ИА Регнум, Украину ждёт тяжёлая зима, так как Россия применяет в зоне специальной военной операции все виды современного оружия, способного нанести максимальный ущерб инфраструктуре. Об этом 4 декабря заявил немецкий генерал в отставке Роланд Катер в эфире канала Welt.
В Баштанском районе на востоке Николаевской области после взрывов повреждены объект инфраструктуры и линия электропередачи. В ночь на 4 декабря украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что на фоне воздушной тревоги в Николаевской области были слышны взрывы.