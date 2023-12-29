Женева, Швейцария, 29 декабря, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Медицинские службы Аргентины выявили случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ), что произошло впервые за 27 лет. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Соответствующую информацию предоставил Национальный координатор Международных медико-санитарных правил (НКП ММСП) Аргентины. ВОЗ получила данные об этом факте ещё 20 декабря.

Само заражение произошло в ноябре. Пациентом оказался сельский рабочий. Он пожаловался на головную боль, миалгию, головокружение, дезориентацию и внезапную лихорадку.

24 ноября мужчину госпитализировали и направили его на 12 дней в отделение интенсивной терапии, где подключили к аппарату для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом с 25 ноября по 27 декабря в Аргентине выявили 1182 вспышки ЗЛЭ у лошадей.

Последний случай заражения человека этим вирусом зарегистрировали в стране в 1996 году. До этого случаи заражения человека ЗЛЭ фиксировались в Аргентине в 1982–1983 годах.

В ВОЗ напомнили, что западный лошадиный энцефалит передаётся комарами, поражая лошадей и людей. В организации предупредили, что вирус может распространиться на другие территории через миграцию инфицированных птиц или перемещения заражённых людей и животных.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2019 года в США объявили о смерти не менее 11 человек, которым поставили диагноз восточный лошадиный энцефалит (ВЛЭ). Такие случаи наблюдались в штатах Мичиган, Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд. ВЛЭ распространен в Северной и Южной Америке.