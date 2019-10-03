Вашингтон, 3 октября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Восточный лошадиный энцефалит стал причиной смерти 11 жителей США. Последний летальный случай произошел в штате Мичиган, передает 3 октября CNN.

francok35 Комар

Редкий вирус, от которого страдают животные, переносят комары. Смерть жителя Батл-Крика от осложнений лошадиного энцефалита стала одиннадцатым случаем в стране и четвертым — в штате.

Ранее в этом году три человека скончались от этой же болезни в Массачусетсе, три — в Коннектикуте и один — в штате Род-Айленд.

Восточный конский энцефалит распространен в Северной и Южной Америке, этот вирус поражает лошадей, крупный рогатый скот, многие виды диких млекопитающих и птиц. Заразиться им может и человек. Энцефалитами называют группу заболеваний, для которых характерно воспаление головного мозга.