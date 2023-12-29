Мадрид, 29 декабря, 2023, 03:02 — ИА Регнум. Испанское антидопинговое агентство (CELAD) в период с 2017 по 2022 год неоднократно нарушало правила забора проб у спортсменов и не уведомляло о положительных пробах Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом в четверг, 28 декабря, сообщил испанский портал Relevo.

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По информации источника, CELAD также может быть замешано в использовании государственных средств для сокрытия информации о положительных тестах на допинг у ряда атлетов. Кроме того, компания, контролирующая проведение подобных тестов, брала пробы с помощью единого контрагента, что запрещено, согласно законодательству Испании.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщила, что полузащитник «Ювентуса» (Турин) Поль Погба сдал положительный тест на допинг после матча первого тура чемпионата Италии по футболу. Отмечалось, что в организме французского спортсмена было выявлено содержание тестостерона, значительно отличающееся от нормы.

Обвинение запросило для Поля Погба четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. На данный момент чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции временно отстранён от участия в матчах.