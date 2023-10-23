Киев, 23 октября, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области. Об этом сообщают 23 октября пресс-служба украинского минреинтеграции и издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Около 250 детей должны быть эвакуированы из восьми населённых пунктов в Артёмовском и Покровском районах ДНР, которые остаются под контролем Киева, до наступления холодов. Детей будут вывозить в сопровождении одного из родителей или законного представителя, говорится в сообщении в Telegram-канале минреинтеграции.

Детей сначала отправят в «гуманитарный хаб», а оттуда — в Житомирскую область. Уже вывезен 41 ребёнок.

Кроме того, украинские власти намерены принудительно вывезти детей из 21 населённого пункта на правом берегу Днепра — из той части Херсонской области, которая подконтрольна Киеву, сообщили в Херсонской ОВА изданию «Страна. ua».

Как сообщало ИА Регнум, в июле в ДНР прошла пресс-конференция, участники которой рассказали о случаях принудительного вывоза детей Донбасса за границу украинскими властями. Так, на Западную Украину вывезли дочь жительницы города Счастье в ЛНР Лилии Веремеевой. По словам женщины, её дочь готовили к последующей отправке за границу. В документах у девочки значилось, что она — сирота.

Основатель проекта UkrLeaks, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров опубликовал статью, в которой раскрывается структура действующей на Украине многоуровневой организации, занимающейся поиском и отбором детей, подготовкой документов для их вывоза в Британию.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в апреле заявил, что украинские власти совершают преступления против детей. Он рассказал, что у семей, которые отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зон конфликта, отбирают детей.