Москва, 28 декабря, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram вечером 28 декабря. Наибольшее количество ошибок наблюдается с загрузкой файлов и отправкой сообщений.

Пользователи отметили, что каналы в мессенджере не обновляются, а сообщения не отправляются с первого раза.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа мессенджер сбоил аналогичным образом. Тогда сложности возникли в работе дата-центра в Европе. В Роскомнадзоре подтвердили ошибки в рабочих процессах. Количество сообщений об ошибках перевалило за 500.