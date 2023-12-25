Киев, 25 декабря, 2023, 12:50 — ИА Регнум. В подконтрольном украинской армии Херсоне прогремели взрывы, заявил 25 декабря назначенный киевскими властями глава военной администрации города Роман Мрочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Херсоне звучат взрывы», — сообщил Мрочко.

О взрывах в пригороде Херсона Чернобаевке сообщило украинское издание «Страна. ua».

Ранее 25 декабря власти Украины ввели режим воздушной тревоги во всех регионах.

Минобороны России о нанесении ударов по каким-либо объектам на контролируемой киевским режимом территории не сообщало.

Как сообщало ИА Регнум, по данным украинских СМИ, 24 декабря в Одессе прогремели взрывы.

Ранее в этот же день глава подчинённой Киеву военной администрации Запорожской области Юрий Малашко заявил о разрушении нескольких объектов инфраструктуры Украины в подконтрольной Киеву части региона.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам на контролируемой киевским режимом территории.