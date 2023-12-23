Днепропетровск, Украина, 23 декабря, 2023, 15:46 — ИА Регнум. В Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, передает 23 декабря украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Днепропетровске слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты «Общественного», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Официальной информации о взрывах пока не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря украинское издание «Страна․ua» в своём Telegram-канале сообщило, что в городе Кропивницком Кировоградской области Украины произошли взрывы.

Как свидетельствуют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, в том числе и в Кировоградской области.