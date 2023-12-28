Тбилиси, 28 декабря, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Гражданка России погибла в автомобильной аварии при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на западе Грузии. Инцидент произошёл в селе Марани муниципалитета Абаша. Об этом сообщил Sputnik Грузия со ссылкой на местный телеканал.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На центральной автомагистрали Тбилиси — Сенаки — Леселидзе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в котором находились несколько туристов из России, в том числе и погибшая», — уточнили журналисты.

Другие пассажиры, также являющиеся гражданами России, получили незначительные травмы.

Грузинские правоохранители начали расследование случившегося. Неизвестно, что стало причиной столкновения транспортных средств.

Факт произошедшей аварии подтвердили ТАСС в пресс-службе МВД Грузии, но при этом не стали озвучивать имя погибшей.

Как сообщало 28 декабря ИА Регнум, в результате цепного ДТП в Турции погибли 11 человек, ещё 59 пострадали. Из-за тумана на трассе в Сакарье столкнулись семь транспортных средств, в том числе три автобуса и грузовик. При этом многие получили травмы уже на дороге при выходе из автобусов. Из-за тумана их сбили ехавшие мимо автомобили.

В дорожной аварии с автобусом в Никарагуа погибли по меньшей мере 19 человек, среди которых были восемь детей. Свыше 20 человек получили травмы. Местное издание написало, что автобус столкнулся с ограждением моста, после чего повис на нём. Водителя задержали.