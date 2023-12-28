Миргород, Украина, 28 декабря, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В городе Миргороде в Полтавской области прогремел взрыв, сообщило 28 декабря украинское издание «Страна. ua».

Местные жители сообщили о трёх взрывах, написал в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что на аэродроме в Миргороде находится одна из авиабаз, с которых взлетают бомбардировщики украинской армии Су-24М, наносящие удары крылатыми ракетами Storm Shadow.

Со своей стороны Минобороны не сообщало о нанесении каких-либо ударов по объектам в Полтавской области.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря в подконтрольном ВСУ городе Херсоне заявили о взрывах. Об этом заявил глава военной администрации Роман Мрочко.

В этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернобаевке — пригороде Херсона, а накануне вечером 24 декабря — в Одессе.