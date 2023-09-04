Жиздра, Калужская область, 4 сентября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Два взрывных устройства, заложенных на опорах ЛЭП, обезвредили силовики в Калужской области, сообщили 4 сентября в ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Операцию по обезвреживанию провели 2 сентября сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.

Взрывчатку обнаружили в Жиздринском районе северо-западнее деревни Ивочка. На двух опорах ЛЭП силовики обнаружили на высоте двух метров по одному взрывному устройству.

Каждое из взрывных устройств имело массу 100 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка — аналог СИ 4 иностранного производства. Каждое устройство содержало датчик движения, реагирующий на перемещение, и таймер с установленной датой — 5 сентября.

Обезвреженные взрывные устройства сотрудники ФСБ направили на экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, на территории Запорожской области силовики задержали гражданина Украины, который занимался изготовлением взрывчатых веществ по заданию украинских кураторов. У него изъяли компоненты для изготовления взрывчатки.

В ФСБ сообщили, что несколько взрывных устройств он передал украинской диверсионно-террористической группировке, которая использовала их для совершения терактов против силовиков и служащих администрации Запорожской области.