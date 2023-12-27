Киев, 27 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому следует предусмотреть резервный план по выходу из нынешнего трагического положения, в котором оказалась Украина после снижения оборонной помощи от западных союзников. С таким призывом в видеообращении к политику выступила лидер фракции Верховной Рады «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Yuliia Ovsiannikova/Global Look Press Юлия Тимошенко

Она отметила, что сегодня ситуация вокруг Украины многократно ухудшилась, сократился объём поставок оружия и его для победы недостаточно.

«Предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения», — заявила лидер фракции.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин заявил, что политика Зеленского может привести к гражданской войне в стране и один из регионов вскоре должен взорваться первым. По мнению эксперта, этим регионом может стать Закарпатье.

Бывший советник шефа Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что недовольство среди украинских военных действующей властью в стране достигло предела, коррумпированные офицеры могут нанести удар по правлению главы киевского режима.