Москва, 17 марта, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Политическая и судебная системы Украины разгромлены, экономическая ситуация сложная, а общество раздроблено из-за действий президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Мнение опубликовано в его YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Ситуация становится неуправляемой», — констатировал он.

Соскин подчеркнул, что социальная структура украинского общества разорвана после эмиграции из страны 11 миллионов человек, Киев лишился 60% хозяйственного комплекса, а гривна держится только благодаря запасам Украины. Конституционный суд и судебная система в целом парализованы. Все эти факторы могут привести к началу революции в стране, отметил политик.

«Политическая система на Украине разгромлена, поскольку Верховный совет как высший законодательный орган гласно не функционирует. Произошла узурпация власти верхушкой, власть у народа отобрана», — сказал Соскин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявил, что если в Артёмовске ВСУ будут окружены и потерпят полное поражение, президента Украины Владимира Зеленского ждёт физическая расправа. Также эксперт предрёк, что командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, если в Артемовске будет котел, «поднимут на вилы».