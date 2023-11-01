Москва, 1 ноября, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Госдума проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутатов Вадима Белоусова («Справедливая Россия») и Василия Власова (ЛДПР), сообщили 1 ноября в пресс-службе нижней палаты.

Владимир Федоренко/РИА Новости Василий Власов

«Полномочия прекращены на основании решения комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы.

Постановления вступили в силу со дня их принятия, 1 ноября.

Белоусов родился 2 октября 1960 года в Челябинске. Окончил Челябинский политехнический институт по специальности «двигатели внутреннего сгорания». В выборах депутатов Государственной думы VII созыва шёл от «Справедливой России» по списку Кировской области и Удмуртии. Вступил в полномочия 19 сентября 2021 года. Был членом комитета по защите конкуренции.

Государственная дума РФ Вадим Белоусов

Власов родился 27 июня 1995 года. В 16 лет начал работать в молодёжной организации ЛДПР. В 2019 году окончил Московский педагогический государственный университет. В том же году он заявил о намерении участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Был членом комиссии по регламенту и обеспечению деятельности ГД.