Москва, 27 декабря, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Подмосковные полицейские задержали 72-летнего ранее судимого жителя деревни Топканово, которого подозревают в похищении и убийстве 70-летней москвички. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области. Как оказалось, мужчина освободился в 2022 году.

Кадр из видео

По данным Telegram-канала 112 он отбывал наказание за изнасилование и попытку убийства несовершеннолетней в 2005-м.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3855949" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Этот же источник сообщает, что пропавшая пожилая женщина 23 декабря поехала из Москвы на дачу в подмосковную Каширу. Но до неё так и не добралась. Через несколько часов пенсионерка позвонила своей дочери и сообщила, что на неё напал неизвестный «дед», ударил по голове, засунул в багажник и везёт в неизвестном направлении. После этого звонка женщина больше не выходила на связь.

Подозрения пали на 72-летнего мужчину, так как в багажнике его машины нашли следы крови. А одежду похищенной женщины обнаружили в мусорном баке в соседнем от его места жительства посёлке. На ней оказались следы ДНК задержанного. Несмотря на эти улики, подозреваемый пока не дал признательных показаний. Где он мог спрятать тело, по всей видимости убитой пенсионерки, пока также неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве арестовали серийного маньяка Алексея Варакина, который убил двух проституток. Одной из них он отрезал голову. Обвиняемый во время судебного заседания попросил, чтобы его посадили в одиночную камеру. Его адвокат подчеркнул, что Варакин ранее не был судим, но проходил принудительное лечение.