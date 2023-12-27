Москва, 27 декабря, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили командно-наблюдательные пункты украинской армии и Нацгвардии в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил на брифинге 27 декабря официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины», — заявил военный.

Вместе с тем авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия России уничтожили склады, живую силу и технику ВСУ в 127 районах.

Помимо этого российские штурмовики захватили важный опорный пункт ВСУ на донецком направлении. В нём они обнаружили крупный арсенал западного вооружения, включавший в себя 10 шведско-британских переносных противотанковых ракет NLAW и пять Javelin.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Минобороны показало кадры боевого вылета российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые ударили по трём командно-наблюдательным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении. Как заявил командир одного из экипажей, они выполнили полёт на уничтожение военных объектов ВСУ с применением бомбового вооружения.