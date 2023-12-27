Москва, 27 декабря, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков стал президентом Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска», сообщили на официальном сайте СТД.

«Полномочия президента «Золотой маски» принял на себя председатель СТД РФ Владимир Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД РФ Кирилл Крок», — говорится в сообщении.

Также секретариат в ходе заседания 26 декабря поддержал предложение Машкова приступить к подготовке программы и плана мероприятий по празднованию в 2026 году 150-летия СТД. Помимо этого СТД единодушно принял решение о создании Донецкого регионального отделения. Теперь в СТД 78 региональных отделений.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября тогдашний председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин стал президентом премии «Золотая маска». Он предложил ввести должность вице-президента «Золотой маски», который возьмёт на себя функции заместителя председателя по творческим вопросам. На заседании тогда решили создать собственную структуру, которая будет исполнять функции исполнительной дирекции премии и фестиваля.

В августе СТД принял решение выйти из состава участников «Премия и фестиваль «Золотая маска» и создать собственную исполнительную дирекцию, пригласив на должность директора Владимира Мишарина.

Премию «Золотая маска» учредил в 1993 году Союз театральных деятелей России как профессиональную премию за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства, включая оперу, балет, современный танец и театр кукол. Первая церемония вручения состоялась в 1995 году. Премию присуждают на конкурсной основе один раз в год по итогам прошедшего театрального сезона.