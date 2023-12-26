Донецк, 26 декабря, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Школа № 50, которая находится на Кремлёвском проспекте в Куйбышевском районе Донецка (ДНР) получила повреждения в результате обстрела украинской армии. О том, что в здании выбиты стекла и повреждена крыша сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин на своём Telegram-канале.

«В результате обстрела Куйбышевского района по пр. Кремлёвскому повреждены кровля и остекление школы № 50», — написал Кулемзин.

Кроме того, мэр сообщил, что по улице Лузина в том же районе Донецка аналогичные повреждения получил многоквартирный дом.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря при обстреле Петровского района Донецка была ранена женщина 52 лет. Ранее СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) заявил об обстреле ВСУ Петровского района Донецка в 6:20 по московскому времени. Украинские войска нанесли удар со стороны Кураховки. Они выпустили по городу три снаряда 155 мм калибра.