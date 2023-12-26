Варшава, 26 декабря, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Польский эксперт Яцек Бартосяк предрёк Украине потерю выхода к Чёрному морю. В статье для издания Do Rzeczy он отметил, что Россия вскоре добьётся целей, поставленных в специальной военной операции.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению Бартосяка, украинские войска не получают необходимых боеприпасов, так как их у союзников просто нет.

«Вместе с тем Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Чёрное море», — говорится в публикации.

В то же время — из-за ухудшения ситуации на фронте для ВСУ — не исключены мятежи, что также сделает положение Киева ещё более шатким.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу объявил об успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ. Как он отметил, этому способствовали эффективная оборона России, высокая боеспособность подразделений и надёжность техники, а также в первую очередь умелые действия российских военных, которые, несмотря на успехи, продолжают работу в зоне СВО.

Позднее в США раскрыли причину приостановки помощи Украине. Как заявил бывший сотрудник Совбеза США и экс-помощник Джорджа Буша — младшего Майкл Аллен, военную помощь уже бы предоставили, если бы контрнаступление ВСУ прошло успешнее. Он не стал исключать, что поддержка Киева продолжится, если обстоятельства изменятся.