Казань, 26 декабря, 2023, 12:22 — ИА Регнум. В одном из жилых домов Казани, по предварительным данным, произошёл хлопок газа. Об этом 26 декабря сообщили в управлении МЧС Татарстана.

Виктория Гагкаева/РИА Новости

«В 11:06 (совпадает с мск) 26 декабря поступило сообщение, предварительно, о хлопке газовоздушной смеси в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Гудованцева, 31», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Прибывшие на место пожарные спасли одного человека. Его эвакуировали через окно по пожарной лестнице.

Других подробностей инцидента, а также данных о пострадавших пока нет.

Как сообщал ИА Регнум, 11 декабря в жилом пятиэтажном доме на Парковой улице на северо-западе Москвы произошёл хлопок бытового газа. В квартире на третьем этаже выбило стёкла, повреждения получил балкон. Сведения о пострадавших не приводились.

22 декабря в трёхэтажном доме села Аур в Еврейской автономной области произошёл хлопок газа. В результате выбило окна и двери, в несущих стенах появились трещины. Дом от газа отключили.

Вечером 24 декабря в жилом доме в Сириусе в черте города-курорта Сочи произошёл взрыв. По предварительным данным, в квартире в шестиэтажном доме взорвался газ. Два человека пострадали, ещё двоих удалось спасти. На момент прибытия пожарных в квартире и на балконе, где произошло ЧП, выбило стёкла. Открытого горения не было. Спасатели эвакуировали из дома 23 человека.