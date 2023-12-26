Токио, 26 декабря, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Япония хочет возобновить работу по согласованию соглашения о рыбном промысле в районе Курильских островов для японских рыбаков, сообщила 26 декабря министр иностранных дел Еко Камикава.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы ведём координацию на разных уровнях, но на данный момент мы не получили никакого положительного ответа от российской стороны», — сообщила она.

При этом в МИД добавили, что японская сторона продолжит работу с Россией с целью осуществления рыболовного промысла.

Как сообщало ИА Регнум, МИД России ещё в январе 2023 года уведомил посольство Японии о том, что согласовать сроки межправительственных консультаций в данный момент невозможно. В декабре Москва и Токио договорились о квотах на рыбный промысел в 2024 году. Стороны условились уменьшить обоюдные квоты на вылов рыбы с 50 тыс. до 44 тыс. т. При этом квота на вылов форели, нерки и кижуча составила 1550 тонн, на белый лосось — 500 тонн.

Представители Москвы и Токио 20 марта обсудили условия ловли лосося и форели японскими рыбаками в 200-мильной исключительной экономической зоне. Япония вынуждена согласовывать с Россией объёмы вылова рыбы, так как по морскому праву она принадлежат стране, в которой нерестилась.