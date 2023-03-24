Москва, 24 марта, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Представители России и Японии согласовали квоты на вылов форели и лосося японскими рыбаками в 200-мильной японской исключительной экономической зоне на 2023 год. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили на официальном сайте министерстве сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии.

Дарья Драй ИА REGNUM Вылов рыбы

«Квота на вылов форели, нерки и кижуча, как и в прошлом году, составляет 1550 тонн, на белый лосось — 500 тонн», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что объём выплат со стороны Японии по договору будет варьироваться от 200 до 300 миллионов иен в зависимость от итогового годового вылова.

Переговоры о согласовании условий ловли лосося и форели японскими рыбаками в 200-мильной японской экономической исключительной зоне на 2023 год велись с 20 марта. В прошлом году ограничение на вылов составило 2050 тонн.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что Россия и Япония в 2023 году сократят квоты на вылов рыбы. При этом количество судов, ведущих рыбный промысел, с обеих сторон осталось на том же уровне.