Новосибирск, 26 декабря, 2023, 13:43 — ИА Регнум. В Новосибирске 19-летняя мать едва не убила новорождённую дочь из-за её плача. Инцидент произошёл 23 декабря на улице Газонной. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Находясь дома с матерью, девочка громко заплакала. Женщина разозлилась и с силой кинула ребёнка на диван, после этого стала его душить. Увидев, что дочь посинела, она испугалась и вызвала скорую помощь.

В состоянии комы ребёнка увезли в городскую больницу. Мать девочки задержали. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщало 23 ноября ИА Регнум, жительница Ленинска-Кузнецкого в социальных сетях угрожала избить четырёхмесячного ребёнка назло его отцу. К ней приехали полицейские. Мальчика и его старшую сестру забрали из семьи и поместили в больницу.

Между родителями возникла ссора. Мать писала, что из-за якобы издевательского отношения к ней мужчины младенец её «бесит до такой степени», что вызывает желание «швырнуть его прям об стенку».

В Горноалтайске мать до смерти избила младенца. От полученных телесных повреждений ребёнок скончался.