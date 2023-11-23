Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 23 ноября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Полицейские приехали к жительнице Ленинска-Кузнецкого, которая в соцсетях угрожала избить своего четырёхмесячного сына после ссоры с его отцом. Мальчика и его старшую сестру забрали из семьи и поместили в больницу, сообщает 23 ноября пресс-служба главного управления МВД по Кемеровской области.

Luma Pimentel/unsplash

Сообщения от 23-летней женщины появились в Сети накануне вечером. Из них следовало, что женщина, желая удержать отца мальчика от расставания с ней, грозит расправиться с ребёнком. Мать заявила, в частности, что из-за якобы издевательского отношения к ней мужчины младенец её «бесит до такой степени», что вызывает желание «швырнуть его прям об стенку».

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. Малолетние дети помещены в медицинское учреждение для тщательного обследования», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Инспекторы по делам несовершеннолетних не нашли следов причинения вреда здоровью мальчика и его четырёхлетней сестры. Прежде жалоб на их мать не поступало. Сама женщина объяснила, что угрозами хотела привлечь внимание отца ребёнка.

В управлении СКР по региону добавили, что у женщины также забрали и поместили в социальное учреждение шестилетнего сына. Проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее жительница Приморского края изрезала своего двухлетнего сына осколком бутылки после того, как поссорилась с сожителем. Женщина хотела убить ребёнка и таким образом отомстить мужчине. Свои действия она сняла на видео и отправила запись подруге. Та сразу же обратилась в полицию. Мальчика успели спасти и передать врачам, женщину задержали. Ребёнка у неё забрали согласно постановлению отдела опеки и попечительства.