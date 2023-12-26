Москва, 26 декабря, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Из России запрещено вывозить патроны и гильзы. Соответствующее постановление подписало правительство России.

Globallookpress.com

«В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров», ― говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

В кабмине уточнили, что запрет будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, постановление о введении временного запрета на вывоз из России патронов и гильз правительство ввело 27 мая. Речь идёт о патронах для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильзах для патронов к нарезному огнестрельному оружию определённого калибра. Согласно документу, исключение составят только боеприпасы для обеспечения деятельности Вооружённых сил России, других войск и воинских формирований.

В правительстве уточнили, что решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.

В ноябре 2022 года российское правительство запретило вывоз в недружественные страны ряда товаров, имеющих двойное назначение, в частности, это коснулось ракет, вертолётов и дронов, служебного и гражданского огнестрельного нарезного оружия и патронов к ним.