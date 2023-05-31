Москва, 31 мая, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз, следует из постановления от 27 мая.

Александр Полегенько/ИЗВЕСТИЯ Патроны

«Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований», — говорится в документе.

Запрет касается патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. В документе уточняется, что решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.

Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года правительство расширило перечень запрещённых к вывозу в недружественные страны товаров двойного назначения. В список вошло свыше 150 наименований. В частности, запрет коснулся ракет-носителей, вертолётов Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ми-26, беспилотников, бронированных и грузовых автомобилей, служебного и гражданского огнестрельного нарезного оружия и патронов к ним, взрывчатки, бронежилетов и защитных шлемов.