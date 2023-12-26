Сакраменто, США, 26 декабря, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Дикая индейка налетела и запуталась в проводах в американском городе Сакраменто (штат Калифорния), оставив без электроснабжения тысячи жителей этого населённого пункта, сообщила на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) местная газета TheSacramento Bee.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампа

Авария произошла в канун католического Рождества. В городе без света остались 4248 жилых домов и бизнес-объектов.

Ремонтная бригада за несколько часов до наступления праздника смогла вернуть жителям электричество. По данным на 25 декабря, перебои в энергоснабжении города отсутствуют.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа мёртвая рыба оставила без света жителей американского городка Сэйревилль (штат Нью-Джерси). Она попала на трансформатор и вызвала короткое замыкание.

В полиции предположили, что рыбу на объект электроснабжения могла уронить пролетавшая мимо птица. Население Сэйревилля составляет около двух тысяч человек.

8 октября исследователь птиц из университета Западного Онтарио Брендон Сэмюэлс рассказал, что по меньшей мере тысяча птиц погибла в результате столкновения с одним из зданий в Чикаго — крупнейшим в Северной Америке конференц-залом «Маккормик-Плейс». Пернатые мигрировали к местам зимовки и, ударяясь о стены, гибли.